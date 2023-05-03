مدرب الاتحاد يحذر لاعبيه بعد الخسارة من التعاون

تحدث المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عن خسارة فريقه مساء اليوم الأربعاء أمام نادي التعاون بنتيجة 2/ 1 في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن.

وقال سانتو بعد نهاية المباراة: “مباراة صعبة أمام فريق قوي صعب مهمتنا باستغلاله أول فرصة له”.

وأضاف: “فريقنا قام بردة فعل جيدة وسجلنا هدفًا ولم نتمكن من تعديل النتيجة رغم وجود الفرص التي لم يوفق اللاعبون من تحويلها إلى أهداف”.

وواصل: “في مثل هذه المرحلة من الدوري تكون كل المباريات صعبة لكن علينا التركيز واللعب بشكل أفضل، في لحظة الخسارة يجب ألا نوجه النظر عن تحليل وضع الفريق لو انتصرنا لم نضطر لهذا الحديث”.

ملخص مباراة الاتحاد ضد التعاون

ونجح اللاعب فهد الرشيدي في إحراز الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أضاف سكري القصيم الهدف الثاني عبر اللاعب فهد الرشيدي في الدقيقة الـ68، ثم نجح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في تقليص الفارق للعميد في الدقيقة الـ77.

وأهدر المغربي حمدالله فرصة تسجيل هدف التعادل للعميد في اللحظات الأخيرة، ليفوز سكري القصيم بنتيجة 2/ 1.

وبعد الفوز، أصبح رصيد سكري القصيم 40 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 59 نقطة في المركز الأول.