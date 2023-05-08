مدرب الهلال السابق يقود شباب الأهلي للتتويج بـ الدوري الإماراتي

قاد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي شباب الأهلي دبي، الفريق للفوز بلقب الدوري الإماراتي “دوري أدنوك للمحترفين” قبل جولة واحدة من ختام المسابقة.

وهزم شباب الأهلي، فريق بني ياس بنتيجة 2/ 1، حيث سجل لـ شباب الأهلي كل من عزيز جون جانييف ويحيى الغساني، بينما سجل لفريق بني ياس اللاعب ساشا إيفكوفيتش.

حسم الدوري الإماراتي

وبعد الفوز، أصبح رصيد شباب الأهلي 54 نقطة في المركز الأول ليكون بطلًا للمسابقة قبل موسم من نهايتها، بينما تجمد رصيد نادي بني ياس عند 23 نقطة في المركز الـ11.

وكان جارديم صاحب الـ 48 سنة تولى تدريب نادي شباب الأهلي في يونيو الماضي، بعد إقالته من تدريب نادي الهلال في فبراير من عام 2022 عقب المشاركة في كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الإمارات آنذاك.