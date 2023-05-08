مدمن سابق: الشبو لعبة الشيطان

كشف مدمن سابق، أن المخدرات تسببت في جعل أصدقائه يمشون في الشوارع حفاة، واصفًا الشبو المخدر بأنه “لعبة الشيطان”.

وأوضح خلال لقاء مع قناة “الإخبارية” “في ناس من أصدقائي صاروا يسيرون حفاة في الشارع مخهم ضرب من المخدرات.. هل كنت أنتظر حتى أصبح مثلهم”.

خسارة الأقربين

وأضاف مدمن سابق آخر، أن بداية إدمانه المخدرات جاء نتيجة حب الظهور والبحث عن النشوة والسعادة، مؤكدًا أن السبب في ذلك رفقاء السوء.

وأشار إلى أنه كان يتعاطى لكن لم يلاحظ أحد الأمر حتى وصل لمرحلة سيطرة المخدرات عليه، ليخسر ثقته بنفسه وأهله وأقاربه وجميع من حوله.

وتابع أن نهاية التعاطي معروفة وهي 3 أشياء إما دخول المصحة، أو الوفاة، أو السجن، موضحًا أنه تمكن من إنقاذ نفسه بالعلاج في عيادات إرادة لعلاج الإدمان.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.