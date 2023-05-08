مدمن سابق: الشبو لعبة الشيطان

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كشف مدمن سابق، أن المخدرات تسببت في جعل أصدقائه يمشون في الشوارع حفاة، واصفًا الشبو المخدر بأنه “لعبة الشيطان”.
فيديو | مدمن سابق: بسبب المخدرات أصدقائي يمشون في الشوارع حفاة و #الشبو لعبة الشيطانhttps://t.co/vghscDMz3Q#الحرب_على_المخدرات#كيف#الإخبارية2 pic.twitter.com/GLEAZjxKEUقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) May 8, 2023
وأوضح خلال لقاء مع قناة “الإخبارية” “في ناس من أصدقائي صاروا يسيرون حفاة في الشارع مخهم ضرب من المخدرات.. هل كنت أنتظر حتى أصبح مثلهم”.
وأضاف مدمن سابق آخر، أن بداية إدمانه المخدرات جاء نتيجة حب الظهور والبحث عن النشوة والسعادة، مؤكدًا أن السبب في ذلك رفقاء السوء.
وأشار إلى أنه كان يتعاطى لكن لم يلاحظ أحد الأمر حتى وصل لمرحلة سيطرة المخدرات عليه، ليخسر ثقته بنفسه وأهله وأقاربه وجميع من حوله.
وتابع أن نهاية التعاطي معروفة وهي 3 أشياء إما دخول المصحة، أو الوفاة، أو السجن، موضحًا أنه تمكن من إنقاذ نفسه بالعلاج في عيادات إرادة لعلاج الإدمان.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.