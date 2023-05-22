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تم نقله للمستشفى بمشاركة طيران الأمن

مدني الباحة ينقذ شخصًا سقط من منحدر جبلي

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
مدني الباحة ينقذ شخصًا سقط من منحدر جبلي
المواطن - فريق التحرير

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أنقذ مدني الباحة، اليوم الاثنين شخصًا سقط من منحدر جبلي، حيث تم نقله للمستشفى بمشاركة طيران الأمن.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورتين من جهود فريقها، مؤكدة أن الشخص المصاب بصحة جيدة.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة وإنقاذ المتعثرين الذين وقعت لهم حادثة.

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