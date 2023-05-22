مدني الباحة ينقذ شخصًا سقط من منحدر جبلي

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أنقذ مدني الباحة، اليوم الاثنين شخصًا سقط من منحدر جبلي، حيث تم نقله للمستشفى بمشاركة طيران الأمن.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورتين من جهود فريقها، مؤكدة أن الشخص المصاب بصحة جيدة.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة وإنقاذ المتعثرين الذين وقعت لهم حادثة.