Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مدني الجموم ينقذ شخصًا احتجز في سيل بوادي فيدة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
مدني الجموم ينقذ شخصًا احتجز في سيل بوادي فيدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت فرق الدفاع المدني في الجموم، صباح اليوم الاثنين، إنقاذ شخص احتُجز في سيل بوادي فيدة بعسفان.

إنقاذ شخص في سيول الجموم

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الجموم تمكن من إنقاذ شخص احتجزته السيول في وادي فيدة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في فروع شركة معادن

وظائف شاغرة في فروع شركة معادن

فنون أبها تفوز بجائزة مبادرة أجاويد في مسار وعي

فنون أبها تفوز بجائزة مبادرة أجاويد في مسار وعي

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، أن مدني المدينة المنورة يتابع ميدانيًا الحالة المناخية في المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
الدوام عن بعد في مدارس ظهران الجنوب ووادي الدواسر غدًا

الدوام عن بعد في مدارس ظهران الجنوب ووادي الدواسر غدًا

15 مصابًا في عملية دهس بالكويت وفرار السائق

15 مصابًا في عملية دهس بالكويت وفرار السائق

سحب رعدية ممطرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة