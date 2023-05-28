مدني الحرجة يباشر احتجاز مركبتين في سيل وادي مضارح

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق الدفاع المدني في الحرجة تباشر حالة احتجاز مركبتين في سيل وادي مضارح.

وأوضحت المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائديهما لارتكابهما مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع إدارة المرور.