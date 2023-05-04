مدني الدمام يخمد حريقًا في محل تجاري

تمكنت فرق الدفاع المدني في الدمام، من إخماد حريق في محل تجاري.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأوضحت المديرية، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.