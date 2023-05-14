مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في ورشتي نجارة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق الدفاع المدني باشرت حريقًا اندلع في ورشتَي نجارة بالرياض، دون وقوع إصابات.
وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، “أخمد مدني الرياض حريقًا في ورشتي نجارة، ولا إصابات”.
ونشرت صورًا من عملية إخماد الحريق.