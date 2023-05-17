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مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أن فرق الدفاع المدني باشرت حريقًا اندلع في بركسات سكنية بالرياض، دون وقوع إصابات.

وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، “أخمد مدني الرياض حريقًا في بركسات سكنية، ولا إصابات”.

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ونشرت صورة من عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

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