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الحريق لم يسفر عن أي إصابات

مدني الليث يخمد حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
مدني الليث يخمد حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، أن فرق المدني في الليث أخمدت حريقًا نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية.

وقالت الدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”: “أخمد مدني الليث حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية، ولا إصابات”.

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