مدني الليث يخمد حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، أن فرق المدني في الليث أخمدت حريقًا نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية.

وقالت الدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”: “أخمد مدني الليث حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية، ولا إصابات”.