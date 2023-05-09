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لم يسفر عن إصابات

مدني النعيرية يخمد حريقًا في أعلاف

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
مدني النعيرية يخمد حريقًا في أعلاف
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في النعيرية، من إخماد حريق في أعلاف.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

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