أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، انتشال فرق الدفاع المدني في بارق غريقًا من تجمع مياه في وادي الخير.

وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” مدني بارق ينتشل غريقًا من تجمع مياه في وادي الخير، نسأل الله له الرحمة”.

ونشرت صورة من عملية الانتشال.