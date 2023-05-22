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مدني بارق ينتشل غريقًا من تجمع مياه في وادي الخير

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
مدني بارق ينتشل غريقًا من تجمع مياه في وادي الخير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، انتشال فرق الدفاع المدني في بارق غريقًا من تجمع مياه في وادي الخير.

وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” مدني بارق ينتشل غريقًا من تجمع مياه في وادي الخير، نسأل الله له الرحمة”.

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ونشرت صورة من عملية الانتشال.

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