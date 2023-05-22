مدني جدة يخمد حريقًا في مستودعات مسلي آل معمر: المفاوضات مع رونالدو كانت أسهل مما نتوقع وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة لحظة دخول ريانة بروناي وعلي القرني محطة الفضاء الدولية إحصائية مميزة لـ الفيحاء بعد التقدم بالنتيجة ديما مروحي ابنة الشرقية الثانية عالميًا في آيسف 2023 التحديث الجديد من واتساب يتيح تعديل الرسائل حملة وطن بلا مخدرات تفعيل أدوار الطلاب في التوعية وطن بلا مخدرات حملة توعوية مشتركة بين التعليم والإعلام نيوم تعقد شراكة مع فريق راجستان رويالز لتعزيز رياضة الكريكت
تمكنت فرق الدفاع المدني في جدة، اليوم الاثنين، من إخماد حريق في مستودعات.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.