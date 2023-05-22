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لم يسفر عن إصابات

مدني جدة يخمد حريقًا في مستودعات

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
مدني جدة يخمد حريقًا في مستودعات
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في جدة، اليوم الاثنين، من إخماد حريق في مستودعات.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

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