مدى صحة وسلامة الأغذية في الفنادق وصالات الأفراح

تحدثت أخصائية التغذية هدى الزرع عن مدى سلامة الطعام الذي تقدمه الفنادق وصالات الأفراح وما إذا كان آمنًا ونظيفًا.

خلوه من المخاطر

وأردفت هدى الزرع، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، قائلة: المقصود بسلامة الغذاء هي خلوه من المخاطر المتعددة، مثل الفسيولوجية والكيميائية وغيرها، فأي غذاء لا يسبب أي ضرر يعتبر آمنًا.

واسترسلت الزرع: المستهلك يقع عليه قسم كبير من مسؤولية سلامة الغذاء أيضًا، ولابد أن يكون هناك وعي لديه.

شهادة جودة

وأوضحت أخصائية التغذية أنه عادة ما يتم استقبال الطعام في البوفيهات والفنادق من الخارج، ومن المفترض أن الأفراح لا تتعامل إلا مع المطاعم التي لديها شهادة في سلامة الغذاء وجودته.

واختتمت الزرع حديثها قائلة: والأمر مسؤولية أصحاب المناسبة، المفترض أن يتأكدوا من سلامة الغذاء، والفنادق في المملكة الآن ووزارة السياحة ألزمت الجميع بنظام “الهاسب” نظام إخطار التلوث.