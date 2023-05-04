رقم مميز لمباراة الشباب والفتح التأمينات: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على صرف المعاشات أمريكي يخنق مشردًا حتى الموت بقطار نيويورك سلمان الفرج يغيب عن الهلال بنهائي آسيا للمرة الأولى مدير الطب الوقائي: لقاحات كورونا آمنة ولا تسبب ضعف المناعة حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق بتبوك خسوف شبه ظل للقمر بسماء السعودية غدًا أوكرانيا تسقط 18 مسيرة وفاغنر يؤكد بدء الهجوم المضاد لكييف التشكيل المثالي للجولة الـ25 من دوري روشن برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء
علق المدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي الدكتور ماجد الشمراني، على الادعاءات التي تتحدث بأن لقاحات فيروس كورونا، أضعفت مناعة من حصل عليها.
فيديو | مذيع #برنامج_اليوم هناك ادعاءات بأن اللقاحات أضعفت المناعة ما صحة تلك المعلومة ؟ والمدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي يجيب د. ماجد الشمراني يجيب: #برنامج_اليوم pic.twitter.com/f1nVexWOFyقد يهمّك أيضاً
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 4, 2023
وقال الشمراني خلال مداخلة في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”: ” اللقاحات بشكل عام تعتبر آمنة خاصة لقاح كوفيد-19″.
وأضاف أنه في الفترة الماضية قدّمت الجهات الصحية منها كميات كبيرة تخطت المليار جرعة، لافتًا إلى أن “وجود بعض المضاعفات غير الكبيرة أو القاتلة، وأيضا وجود بعض الحالات التي تتأثر بأعراض جانبية بسيطة، شيء وارد، ولكن بالمجمل يعتبر لقاح كورونا آمنًا جدًا”.
وأكد أن وزارة الصحة بالمملكة لم تسجل حالات وفيات بشكل مباشر بسبب اللقاح، وكان هناك بعض المضاعفات البسيطة النادرة والتي ليست قاتلة.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أكد في وقت سابق، مدى فاعلية وأمان اللقاح في مواجهة العدوى بالفيروس.
وقال المتحدث الرسمي، إن اللقاحات باختصار آمنة وفعالة وضرورية للحماية، في مقابل أن الفيروس خطير ويؤدي إلى أمراض شديدة وإلى الوفاة.