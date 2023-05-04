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أكد أنه ينتج عنها أعراض جانبية بسيطة

مدير الطب الوقائي: لقاحات كورونا آمنة ولا تسبب ضعف المناعة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
مدير الطب الوقائي: لقاحات كورونا آمنة ولا تسبب ضعف المناعة
المواطن - فريق التحرير

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علق المدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي الدكتور ماجد الشمراني، على الادعاءات التي تتحدث بأن لقاحات فيروس كورونا، أضعفت مناعة من حصل عليها.

أعراض جانبية بسيطة

وقال الشمراني خلال مداخلة في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”: ” اللقاحات بشكل عام تعتبر آمنة خاصة لقاح كوفيد-19″.

وأضاف أنه في الفترة الماضية قدّمت الجهات الصحية منها كميات كبيرة تخطت المليار جرعة، لافتًا إلى أن “وجود بعض المضاعفات غير الكبيرة أو القاتلة، وأيضا وجود بعض الحالات التي تتأثر بأعراض جانبية بسيطة، شيء وارد، ولكن بالمجمل يعتبر لقاح كورونا آمنًا جدًا”.

وأكد أن وزارة الصحة بالمملكة لم تسجل حالات وفيات بشكل مباشر بسبب اللقاح، وكان هناك بعض المضاعفات البسيطة النادرة والتي ليست قاتلة.

لقاح آمن

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أكد في وقت سابق، مدى فاعلية وأمان اللقاح في مواجهة العدوى بالفيروس.

وقال المتحدث الرسمي، إن اللقاحات باختصار آمنة وفعالة وضرورية للحماية، في مقابل أن الفيروس خطير ويؤدي إلى أمراض شديدة وإلى الوفاة.

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