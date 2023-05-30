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عدد الحجاج الإيرانيين نحو 87 ألف حاج

مدير بعثات الحج الإيرانية: جميع الأمور في السعودية ميسرة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ صباحاً
مدير بعثات الحج الإيرانية: جميع الأمور في السعودية ميسرة
المواطن - فريق التحرير

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شكر المدير الإقليمي لبعثات الحج الإيرانية، السعودية على حسن استقبال الحجاج الإيرانيين القاصدين لبيت الله الحرام بمكة المكرمة.

وأشار المدير الإقليمي لبعثات الحج الإيرانية خلال لقائه مع قناة الإخبارية إلى أن جميع الأمور ميسرة، وتسير نحو الأحسن، موضحًا أن فوجًا من الحجاج الإيرانيين سيصل إلى مكة المكرمة الليلة.

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وكشف عن عدد الحجاج الإيرانيين والذين سيصلون مكة هذا العام لتأدية فريضة الحج، إذ يبلغ عددهم نحو 87 ألف حاج، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون مع المملكة لتقديم الخدمات لهم.

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