مدير مدرسة بالكويت يلقي حقائب الطلاب بالشارع ويرفض دخولهم

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وثق مقطع فيديو موقفًا طريفًا لمدير مدرسة في الكويت، يمنع دخول الطلبة، ويقذف بحقائبهم في الشارع.
وفي الفيديو المتداول، بدا مدير المدرسة غاضبًا نظرًا لتأخر الطلاب عن الحضور، ويمسك بحقيبة، ويلقيها أرضًا.
وبحسب الفيديو، كان هناك شخص يقوم بإحضار الحقائب له، واحدة تلو الأخرى، ثم يقوم هو بإلقائها في الشارع، وخلال المقطع ظهرت أكثر من حقيبة ملقاة على الأرض.