Icon

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق Icon أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز Icon مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي Icon أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات Icon موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب Icon إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب Icon الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال Icon عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعرض لحالة إغماء في بث مباشر أثناء تغطية وصول سفن الإجلاء

مراسل الإخبارية محمد الشيخ يطمئن محبيه: أنا بخير

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
مراسل الإخبارية محمد الشيخ يطمئن محبيه: أنا بخير
المواطن - فريق التحرير

“أنا بخير الحمد لله”.. بهذه الكلمات طمأن الإعلامي ومراسل قناة الإخبارية محمد الشيخ محبيه على صحته بعد حالة الإغماء التي تعرض لها في جدة أثناء تغطية وصول المواطنين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان على متن السفن السعودية.

مبادرة الرائد البحري الوقداني

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أنا بخير الحمد لله، شكراً الرائد البحري بدر بن إبراهيم خلف الوقداني، الذي ظهر في الفيديو وهو يسرع نحوي، أنقذ رأسي من الارتطام”.

قد يهمّك أيضاً
صيانة لحظية للحُفر في شوارع حفر الباطن تفاعلًا مع “المواطن”

صيانة لحظية للحُفر في شوارع حفر الباطن تفاعلًا مع “المواطن”

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نيوكاسل وفوز مان يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نيوكاسل وفوز مان يونايتد

ما يجري خلف الكواليس

وأضاف “البعض لا يعلم ما يجري خلف الكواليس.. الزميل خليل الصاعدي المذيع في موجز الثامنة كنت رفيقي خلف الشاشة في تغطية استقبال سفن جلالة الملك، وكنت معك من الميدان أرصد الواقع فشكراً لك ولكافة الزملاء، ومع لُجَّةِ الأحداث ودور المملكة نحو مواطنيها في السودان وشعبه كان لـ الإخبارية مشاهد حصريةٌ في الميدان تنقل الحدث على مدار الساعة ، فجهود القوات الجوية والبحرية والجهات الأخرى كانت تضفي للمملكة تاريخاً ممتداً لتاريخ عقلته منذ الأزل في دورها الإنساني”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

تصويبة يودا تمنح الوحدة التفوق أمام الهلال بالشوط الأول

تصويبة يودا تمنح الوحدة التفوق أمام الهلال بالشوط الأول

وتابع الإعلامي محمد الشيخ “ما كان مني إلا أن أكون مخلصاً لديني ومليكي ووطني في تعريف العالم عن كيف يكون الإنسان أولاً، هذا منهجي وهذه معشوقتي الإخبارية وهذا ما أنا عليه (صحافي يتسلسلُ مع الأحداث) فلا ريب لما حدث لي وأصبح يتداول بعنوان (لحظة إغماء مراسل قناة الإخبارية) فأينما وجد الخبر وجِدُّتُ معه راصداً وباحثاً.

رسائل الشكر والعرفان

وتوجه الإعلامي محمد الشيخ للشكر لوزير الإعلام سلمان الدوسري ومدير قناة الإخبارية فارس بن حزام، ومدير الأسايمنت في الإخبارية زهران الزهراني.

وانهالت التعليقات على تغريدة الشيخ حيث علقت حياة الحربي بقولها “الحمد لله على سلامتك”.

وقال محمد بن عبدالرحمن البيجاوي “الحمد لله على سلامتك وربي يحفظك من كل شر، أنت من الشباب الشغوف بمهنته ونتمنى لك مزيداً من التألق والنجاح بصحة وعافية وحفظ الرحمن”.

أبطال الوطن في كل مكان

وقال دخيل المحمدي “الحمد لله على السلامة أستاذ محمد، كنت ومازلت وعندي يقين أنك ستستمر ناجحاً جهودكم نذكرها ونشكرها بارك الله فيكم جميعاً، وأدام علينا وعليكم وعلى وطننا وقيادتنا وشعبنا ومملكتنا الأمن والأمان في ظل قائدنا الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان”.

وغرد أحمـد بـكـر زيـدان بقوله “الحمد لله على السلامة يا بطل، أبطال الوطن في كل مكان وزمان وفي كل مجال، الله يقويكم وينفع بالجميع في كل مكان”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها الجميع
السعودية اليوم

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها...

السعودية اليوم
اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب
العالم

اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة...

العالم
بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024
تقارير

بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

تقارير
لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة
السعودية اليوم

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة

السعودية اليوم
صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود
أخبار رئيسية

صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه...

أخبار رئيسية
أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات
مشاهير

أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره...

مشاهير
3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت
تكنولوجيا

3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت

تكنولوجيا
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39...

السعودية اليوم