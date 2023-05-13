مراسل الإخبارية محمد الشيخ يطمئن محبيه: أنا بخير

“أنا بخير الحمد لله”.. بهذه الكلمات طمأن الإعلامي ومراسل قناة الإخبارية محمد الشيخ محبيه على صحته بعد حالة الإغماء التي تعرض لها في جدة أثناء تغطية وصول المواطنين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان على متن السفن السعودية.

مبادرة الرائد البحري الوقداني

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أنا بخير الحمد لله، شكراً الرائد البحري بدر بن إبراهيم خلف الوقداني، الذي ظهر في الفيديو وهو يسرع نحوي، أنقذ رأسي من الارتطام”.

ما يجري خلف الكواليس

وأضاف “البعض لا يعلم ما يجري خلف الكواليس.. الزميل خليل الصاعدي المذيع في موجز الثامنة كنت رفيقي خلف الشاشة في تغطية استقبال سفن جلالة الملك، وكنت معك من الميدان أرصد الواقع فشكراً لك ولكافة الزملاء، ومع لُجَّةِ الأحداث ودور المملكة نحو مواطنيها في السودان وشعبه كان لـ الإخبارية مشاهد حصريةٌ في الميدان تنقل الحدث على مدار الساعة ، فجهود القوات الجوية والبحرية والجهات الأخرى كانت تضفي للمملكة تاريخاً ممتداً لتاريخ عقلته منذ الأزل في دورها الإنساني”.

وتابع الإعلامي محمد الشيخ “ما كان مني إلا أن أكون مخلصاً لديني ومليكي ووطني في تعريف العالم عن كيف يكون الإنسان أولاً، هذا منهجي وهذه معشوقتي الإخبارية وهذا ما أنا عليه (صحافي يتسلسلُ مع الأحداث) فلا ريب لما حدث لي وأصبح يتداول بعنوان (لحظة إغماء مراسل قناة الإخبارية) فأينما وجد الخبر وجِدُّتُ معه راصداً وباحثاً.

رسائل الشكر والعرفان

وتوجه الإعلامي محمد الشيخ للشكر لوزير الإعلام سلمان الدوسري ومدير قناة الإخبارية فارس بن حزام، ومدير الأسايمنت في الإخبارية زهران الزهراني.

وانهالت التعليقات على تغريدة الشيخ حيث علقت حياة الحربي بقولها “الحمد لله على سلامتك”.

وقال محمد بن عبدالرحمن البيجاوي “الحمد لله على سلامتك وربي يحفظك من كل شر، أنت من الشباب الشغوف بمهنته ونتمنى لك مزيداً من التألق والنجاح بصحة وعافية وحفظ الرحمن”.

أبطال الوطن في كل مكان

وقال دخيل المحمدي “الحمد لله على السلامة أستاذ محمد، كنت ومازلت وعندي يقين أنك ستستمر ناجحاً جهودكم نذكرها ونشكرها بارك الله فيكم جميعاً، وأدام علينا وعليكم وعلى وطننا وقيادتنا وشعبنا ومملكتنا الأمن والأمان في ظل قائدنا الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان”.

وغرد أحمـد بـكـر زيـدان بقوله “الحمد لله على السلامة يا بطل، أبطال الوطن في كل مكان وزمان وفي كل مجال، الله يقويكم وينفع بالجميع في كل مكان”.