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صدر أمر باحتجازها في انتظار إجراءات المحكمة

مراهقة تشعل النار في 19 شخصًا بسبب هاتف

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
مراهقة تشعل النار في 19 شخصًا بسبب هاتف
المواطن - فريق التحرير

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أشعلت طالبة في سن المراهقة حريقًا عن عمد في مهجع للفتيات في غويانا؛ ما أسفر عن مقتل 18 من زميلاتها في المدرسة وصبي يبلغ من العمر 5 سنوات.

تفاصيل الحادث

ومثلت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا تقريبًا، أمام جلسة الاستماع في محكمة جنوب العاصمة جورج تاون، وصدر أمر باحتجازها في انتظار إجراءات أخرى في المحكمة، وفقًا لسكاي نيوز.

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ويزعم المحققون أنها أشعلت النيران في مدرسة مهدية الثانوية في 21 مايو غضبًا من المسؤول عن مصادرة هاتفها المحمول.

لم يُسمح للمدعى عليها بالمرافعة في التهم، وسوف تمثل أمام المحكمة للمرة الثانية في 5 يوليو المقبل عندما سيحدد محامو الدولة والدفاع ما إذا كانوا مستعدين لبدء محاكمة أولية أم لا. في حالة إدانتها، يُمكن أن تواجه المدعى عليها السجن المؤبد.

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