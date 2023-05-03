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وقوع قتيل ومصابين

مراهق يفتح النار في إحدى مدارس أوروبا

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
مراهق يفتح النار في إحدى مدارس أوروبا
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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لقي حارس أمن مصرعه، وأصيب خمسة تلاميذ على الأقل بعد أن فتح صبي يبلغ 14 عامًا النار على مدرسة في بلغراد، أقدم المدن في أوروبا، حسبما ذكرت الشرطة.


رواية شهود العيان

وقالت الشرطة في بيان إنهم تلقوا اتصالًا بشأن إطلاق النار في مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار الابتدائية حوالي الساعة 8.40 صباحًا، مضيفًا أنه تم القبض على المشتبه به وهو طالب بالصف السابع، وأضاف البيان أن الصبي أطلق على ما يبدو عدة رصاصات من مسدس والده على طلاب آخرين وحارس المدرسة.

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أفادت التقارير أن أولياء الأمور وصلوا إلى المدرسة مذعورين في محاولة للعثور على أطفالهم.

مراهق يفتح النار في إحدى مدارس أوروبا (2)

وقالت فتاة تدرس في مدرسة ثانوية مجاورة لفلاديسلاف ريبنيكار للتلفزيون الحكومي RTS: رأيت الأطفال يركضون خارج المدرسة وهم يصرخون، وجاء الآباء، وكانوا في حالة ذعر، وكنت قبل ذلك سمعت ثلاث طلقات.

تطويق المنطقة

وطوق ضباط يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص المنطقة المحيطة بالمدرسة الواقعة في وسط حي فراكار، وذكرت وسائل إعلام صربية أن الحارس قتل في إطلاق النار، ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل أخرى.

وأظهرت لقطات إعلامية محلية من مكان الحادث ضجة خارج المدرسة حيث أزالت الشرطة المشتبه به الذي كان رأسه مغطى بينما قاده الضباط إلى سيارة كانت متوقفة في الشارع.

وقالت الشرطة في بيان إن الضحايا تجري معالجتهم ويجري التحقيق في الدوافع وراء إطلاق النار دون الخوض في التفاصيل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

مراهق يفتح النار في إحدى مدارس أوروبا (2)

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