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استقرت في مدار الأرض المنخفض خلفها

مركبة دراجون الحاملة لـ ريانة والقرني تقترب من محطة الفضاء الدولية

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
مركبة دراجون الحاملة لـ ريانة والقرني تقترب من محطة الفضاء الدولية
المواطن - فريق التحرير

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أفادت قناة “الإخبارية”، بأن مركبة “دراجون” التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني تقترب من محطة الفضاء الدولية.

استقرار المركبة

وأوضح مقطع فيديو لـ”الإخبارية”، لقطات مباشرة من مواصلة المركبة طريقها، حيث تعد هذه المرحلة الثامنة من مراحل الإطلاق، وفيها تستقر المركبة “دراجون” في مدار الأرض المنخفض خلف محطة الفضاء الدولية بسرعة منخفضة.

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مهمة القرني وبرناوي

وكان رائدا الفضاء على القرني وريانة برناوي قد انطلقا أمس الأحد، في مهمة خاصة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس” الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية؛ حيث انطلق صاروخ “فالكون 9” ليقلهما من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيجي ويتسن ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.

وأظهرت أولى اللقطات لرائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني من بيئة الجاذبية الصغرى من الفضاء حماسهما وسعادتهما، موجهين التحية للجميع والشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على تمكينهما من هذه الرحلة الدولية.

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