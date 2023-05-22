البنك المركزي يصدر تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية اكتمال التحام مركبة دراجون مع محطة الفضاء الدولية إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول التوأم السيامي السوري إحسان وبسام للرياض الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة عبدالرحمن الراشد شخصية مؤتمر الإعلام الوطني مركبة دراجون الحاملة لـ ريانة والقرني تقترب من محطة الفضاء الدولية السفير الأمريكي بالرياض: السعوديون لا يحلمون بل ينوون ويحققون الحلم صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ على خصوصيتكم خلال إجراء الفحص فرنسا: نثمن جهود السعودية وأمريكا للتوصل لاتفاق بشأن أزمة السودان مدني الباحة ينقذ شخصًا سقط من منحدر جبلي
أفادت قناة “الإخبارية”، بأن مركبة “دراجون” التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني تقترب من محطة الفضاء الدولية.
وأوضح مقطع فيديو لـ”الإخبارية”، لقطات مباشرة من مواصلة المركبة طريقها، حيث تعد هذه المرحلة الثامنة من مراحل الإطلاق، وفيها تستقر المركبة “دراجون” في مدار الأرض المنخفض خلف محطة الفضاء الدولية بسرعة منخفضة.
فيديو | "مركبة دراغون" التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين "ريانة برناوي وعلي القرني تقترب من محطة الفضاء الدولية#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/ilqIzzB3Aq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023
وكان رائدا الفضاء على القرني وريانة برناوي قد انطلقا أمس الأحد، في مهمة خاصة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس” الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية؛ حيث انطلق صاروخ “فالكون 9” ليقلهما من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيجي ويتسن ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.
وأظهرت أولى اللقطات لرائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني من بيئة الجاذبية الصغرى من الفضاء حماسهما وسعادتهما، موجهين التحية للجميع والشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على تمكينهما من هذه الرحلة الدولية.
فيديو | من الفضاء..
رائد الفضاء "علي القرني": الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها واستمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/7k8TB4jrB0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023