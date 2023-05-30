مركبة دراجون ستبدأ لحظتها الحرجة مع دخول الغلاف الجوي

بدأت رحلة العودة للمركبة الفضائية التي تقل رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني قبل الدخول للغلاف الجوي، بالانفصال من محطة الفضاء الدولية.

وتستغرق رحلة العودة من 6 – 30 ساعة، ذلك بحسب موقع المحطة في ذلك الوقت.

لحظة حرجة

ومع دخول المركبة الغلاف الجوي تبدأ اللحظة الحرجة وعندها ستكون سرعة المركبة ما يقارب 28.164كم/ساعة، وأعلى درجة حرارة تصل إلى 1927 درجة مئوية.

وعند الدخول في اللحظة الحرجة، ينقطع الاتصال بين مركز الاتصال في الأرض والمركبة لمدة 6 دقائق تقريبًا، وبعد دخول الغلاف الجوي يتم إطلاق عدد 2 براشوت من المركبة على ارتفاع 5.5 كم وتعمل على تخفيف السرعة لتصل إلى 563 كم/ساعة، ثم يتم إطلاق عدد 4 براشوت أخرى على ارتفاع 2 كم بحيث تؤدي إلى تخفيف سرعة المركبة إلى 192 كم/ساعة، وتستمر المركبة بالنزول حتى تستقر في نقطة الهبوط المتوقعة على سرعة 27 كم/ساعة.

الهبوط النهائي

وتستمر المركبة بالنزول حتى تستقر في نقطة الهبوط النهائي المتوقعة على سرعة 27 كم/ساعة على ساحلي فلوريدا الشرقي أو الغربي بالقرب من مدينة كيب – كانا فريال أو مدينة بنما، ويتم ترقبهم عبر الطائرات والقوارب ليتم حمل الكبسولة على متن أحد القوارب وخروج رواد الفضاء لإجراء الفحوصات الطبية.