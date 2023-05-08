مركز الملك سلمان للإغاثة: سنقيم الوضع ميدانيًا بالسودان لتقديم المساعدات

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه سيقيم الأوضاع في السودان ميدانيًا تمهيدًا لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية.

حملة دعم السودان

وكان المركز أطلق اليوم، الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة الشعب السوداني الشقيق،وبين أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمناسبة إطلاق الحملة: إنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، يُطلق مركز الملك سلمان للإغاثة حملة التبرعات الشعبية للأشقاء المتضررين في السودان، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.

منصة ساهم

وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق “ساهم” أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مؤكدًا أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين هناك، داعيًا الجميع إلى التبرع عبر منصة “ساهم” لأشقائهم في السودان.