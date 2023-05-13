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استفاد منها 600 فرد ضمن الجسر الجوي الإغاثي

مركز الملك سلمان يوزع مواد غذائية وإيوائية للنازحين والمتضررين بالسودان

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
مركز الملك سلمان يوزع مواد غذائية وإيوائية للنازحين والمتضررين بالسودان
المواطن - واس

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وزع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مساعدات غذائية وإيوائية استفاد منها 600 فرد من النازحين والمتضررين في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره المركز لمساعدة الشعب السوداني إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار الدور السعودي المعهود بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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