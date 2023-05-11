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تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

مروجا الإمفيتامين والحشيش بالعلا والحناكية في قبضة الأمن

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
مروجا الإمفيتامين والحشيش بالعلا والحناكية في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي وسلاح أبيض.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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ترويج الإمفيتامين

كما ألقت المديرية العام لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بمحافظة الحناكية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

وحسب بيان مكافحة المخدرات، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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  • الراقي

    لاحول ولا قوة الا بالله

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