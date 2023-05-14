مروجو الإمفيتامين والقات بسكاكا والقنفذة في قبضة الأمن

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ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في مدينة سكاكا، وأسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى الجهة المختصة.
كما قبضت شرطة محافظة القنفذة على مواطن لترويجه 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبته، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.