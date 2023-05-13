مروجو الحشيش بالحدود الشمالية والطوال في قبضة رجال المكافحة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة الطوال في منطقة جازان، لترويجهم (13) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما تمكن رجال مكافحة المخدرات من القبض على شخص بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.