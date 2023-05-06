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بينهم مخالفون من إثيوبيا وباكستان

مروجو الحشيش والإمفيتامين بعدة مناطق في قبضة الأمن

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ مساءً
مروجو الحشيش والإمفيتامين بعدة مناطق في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام، اليوم السبت، القبض على عدد من مرتكبي الجرائم بعدد من المناطق في المملكة.

تفاصيل الضبط

وبشأن التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن”، إنه تم ضبط شخص قام بالترويج لمادة الإمفيتامين المخدر بخميس مشيط.

كما ضبطت شرطة منطقة تبوك على مخالف لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية و3 مواطنين لقيامهم بترويج المواد المخدرة، واتخذوا منزلين مجهزين بكاميرات مراقبة وكرًا لعملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم.

ترويج إمفيتامين وشبو

وفي تربة، تم القبض على 4 مواطنين روجوا مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة للتداول الطبي، كما ضبطا بحوزتهم سلاحان ناريان وذخيرة حية، وهواتف متناقلة، وجهاز حاسوب محمول ومبلغ مالي.

كما ضبطت شرطة المنطقة الشرقية مواطنين قاما بترويج مادة الحشيش المخدر.

وفي جازان، تم ضبط مواطنين قاما بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة بمركبة يقودها أحدهما.

أما في جدة، فتم ضبط 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، كما تم إلقاء القبض على مقيم روج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين في الجوف.

وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن، مواطنًا قام بترويج أقراص الإمفيتامين المخدر بجدة، وضبط بحوزته جهاز محمول وهواتف متنقلة.

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