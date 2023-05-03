مروجو الحشيش والإمفيتامين في تربة بقبضة الأمن

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قبضت شرطة محافظة تربة على (4) مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة للتداول الطبي، ضبط بحوزتهم سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة وجهاز حاسوب (لابتوب) ومبلغ مالي.
وذكر الأمن العام عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
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