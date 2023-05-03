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بحوزتهم أسلحة نارية وهواتف متنقلة ولاب توب

مروجو الحشيش والإمفيتامين في تربة بقبضة الأمن

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
مروجو الحشيش والإمفيتامين في تربة بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة تربة على (4) مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة للتداول الطبي، ضبط بحوزتهم سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة وجهاز حاسوب (لابتوب) ومبلغ مالي.

وذكر الأمن العام عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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