مروجو الحشيش والإمفيتامين والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على عدد من متورطي جرائم جنائية ومروجي المخدرات، ضمن حملات ميدانية في كافة أنحاء المملكة.

تفاصيل الضبط

وقال الأمن العام عبر مقطع فيديو، نشره عبر موقع تويتر تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: إنه تم القبض على مواطن قام بترويج 40 كجم من نبات القات المخدر في مركبته بالقنفذة.

وتم القبض على مواطن اتخذ استراحة وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في الطائف.

وألقت شرطة منطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

فيما ضبطت شرطة الجوف على مواطنين قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة.

وفي الرياض، تم القبض على قائدين لمركبتين قاما بالتفحيط وصدم مركبتين ومحاولة دهس الموجودين أثناء الهروب من الموقع، واعتداء أحدهما على مواطن بسلاح أبيض أمام منزله، وجرى إيقاف أحدهما وجار القبض على الآخر.

وضبطت شرطة حائل على مواطنين قاما بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي.

أوكار للترويج

كما قبضت شرطة القصيم على 3 مواطنين اتخذوا منزل وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وفي جازان، تم ضبط 3 مقيمين من الجنسية الهندية قاموا بترويج 443 كجم من نبات القات المخدر مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهم

كما ضبطت الأجهزة الأمنية في جدة، مقيمًا من الجنسية النيجيرية اتخذ شقة سكنية وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.

وألقت شرطة المنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الباكستانية قام بترويج مادة الشبو المخدر.