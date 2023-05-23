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تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

مروجو الحشيش والشبو في جدة وجازان بقبضة الأمن

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
مروجو الحشيش والشبو في جدة وجازان بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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مروج الشبو

كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب بمركز الضبط الأمني في منطقة جازان على مقيم من الجنسية الهندية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، مخبأة في حقيبة سفر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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