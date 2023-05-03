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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

مروجو الحشيش والقات في قبضة الأمن

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
مروجو الحشيش والقات في قبضة الأمن
المواطن - واس

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قبضت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على شخصين لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وحسب بيان الأمن العام، تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 880 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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