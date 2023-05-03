مروجو الحشيش والقات في قبضة الأمن

قبضت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على شخصين لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وحسب بيان الأمن العام، تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 880 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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