Icon

مروجو الشبو في تبوك بقبضة الأمن Icon المرور: 5 أضرار خطيرة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة Icon مقتل 27 عاملاً جراء حريق بمنجم ذهب في بيرو Icon جسر جوي وبحري سعودي من المساعدات الإغاثية للسودان Icon روبرت كينيدي: المخابرات المركزية قتلت عمي Icon غرفة حفر الباطن تعلن 100 وظيفة شاغرة Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية Icon 20 مليون ريال أرباح الجوف الزراعية في الربع الأول Icon الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تمت إحالتهما للنيابة العامة

مروجو الشبو في تبوك بقبضة الأمن

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
مروجو الشبو في تبوك بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مُقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
الهيدروجين النظيف ومواجهة التغير المناخي أبرز محادثات وزير الطاقة والمستشار الألماني

الهيدروجين النظيف ومواجهة التغير المناخي أبرز محادثات وزير الطاقة والمستشار الألماني

وصول مواطن و1765 شخصًا من رعايا الإجلاء السعودي إلى جدة

وصول مواطن و1765 شخصًا من رعايا الإجلاء السعودي إلى جدة

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز...

السعودية اليوم
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض

السعودية اليوم
ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى
العالم

ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى

العالم
تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون: الفصل الدراسي الثالث أرهقنا
السعودية اليوم

تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون:...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران
العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران

العالم
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة