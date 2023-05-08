مروجو الشبو في تبوك بقبضة الأمن المرور: 5 أضرار خطيرة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة مقتل 27 عاملاً جراء حريق بمنجم ذهب في بيرو جسر جوي وبحري سعودي من المساعدات الإغاثية للسودان روبرت كينيدي: المخابرات المركزية قتلت عمي غرفة حفر الباطن تعلن 100 وظيفة شاغرة الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية 20 مليون ريال أرباح الجوف الزراعية في الربع الأول الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مُقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.