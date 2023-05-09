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تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

مروجو الشبو والإمفيتامين في الشرقية وجدة بقبضة الأمن

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
مروجو الشبو والإمفيتامين في الشرقية وجدة بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (24.38) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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مروج الإمفيتامين

فيما قبضت شرطة محافظة جدة، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

 

 

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