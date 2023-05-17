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تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

مروجو الشبو والإمفيتامين في نجران بقبضة الأمن

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
مروجو الشبو والإمفيتامين في نجران بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة حبونا في منطقة نجران، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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مروج الشبو

كما قبضت شرطة منطقة نجران على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ونبات القات المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

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