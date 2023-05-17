مروجو الشبو والإمفيتامين في نجران بقبضة الأمن

إدراج منتجات الأمن السيبراني في قائمة المحتوى المحلي الجيش الأمريكي يرصد مقاتلة روسية في سماء ألاسكا سلسلة فيصل بن فرحان ووزراء خارجية ليبيا والمغرب وسوريا السعودية تحقق قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالًا للسياح أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة سوريا: السعودية بذلت جهدًا هائلًا لاحتضان جميع الدول العربية لحظة مؤثرة لأب يحتفل بتخرج ابنته أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف نتائج مفاوضات سقف الدين ابنة فهد الحيان: والدي كان يشعر بقرب أجله استدعاء ملاك منشآت لوجود شبهة تستر تجاري في قطاع الذهب
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة حبونا في منطقة نجران، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت شرطة منطقة نجران على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ونبات القات المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.