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بينهم 4 مقيمين باكستانيين

مروجو الشبو والحشيش والإمفتيامين في قبضة الأمن

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
مروجو الشبو والحشيش والإمفتيامين في قبضة الأمن
المواطن - واس

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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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ترويج الحشيش

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية وسلاح أبيض، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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