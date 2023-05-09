ضربات أمنية متلاحقة توقع مروجي القات والإمفيتامين بجازان والمدينة والشمالية

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج الإمفيتامين والحشيش

كما قبضت شرطة محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي وأسلحة نارية وذخيرة حية وأسلحة بيضاء. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وفي سياق متصل ألقت مكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.