مروجو المخدرات في تبوك بقبضة الشرطة

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على (4) مروجين للمواد المخدرة، وهم مخالف لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية و(3) مواطنين، اتخذوا منزلين مجهزين بكاميرات مراقبة وكرًا لعملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم، ضبط فيهما (1138) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات وأسلحة نارية وبيضاء وطلقات حية وأجهزة تسجيل كاميرات وهواتف متنقلة ووثائق رسمية وبطاقات بنكية ومصوغات ذهبية ومبلغ (4,001,573) ريالًا.
📹 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك تقبض على (4) مروجين وتضبط مواد مخدرة وأكثر من (4) ملايين ريال ومصوغات ذهبية.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/oVNCGDR49o
— الأمن العام (@security_gov) May 3, 2023
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.