مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في السعودية بقبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

تفاصيل المخالفات

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: إنه تم القبض على مقيمين من الجنسية الهندية والباكستانية قاما بتوثيق ونشر محتوى مرئي أثناء ضبط مشتبه به في قضية أمنية في مكان عام.

وضبطت شرطة القصيم مواطنًا قام بترويج مادة الحشيش المخدر وكان بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية في الرس.

كما تم ضبط مواطن يروج مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بحائل.

وألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية والفلسطينية قاما بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مواطنًا قام باتخاذ منزله وكرًا لترويج مادة الشبو المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وفي الرياض، تم ضبط 3 مواطنين قاموا بترويج مادة الحشيش وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ترويج الحشيش

وفي الأحساء، تم القبض على 3 مواطنين روجوا الحشيش والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية.

وضبطت شرطة عسير، مواطنين قاما باتخاذ منزل مهجور وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر.

وفي الأحساء، تم القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي تضمن ادعاءات غير صحيحة، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه من أصحاب السوابق.

وضبطت شرطة منطقة جازان مخالفًا لنظام أمن الحدود قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.