Icon

مروج الإمفيتامين والحشيش في محايل عسير بقبضة الأمن Icon خبيرٌ بلغة الشفاة يكشف ما قاله تشارلز لزوجته يوم التتويج Icon استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة العربية Icon القبض على مواطن حاول تهريب 894 كيلو قات في جازان Icon لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات Icon إحباط محاولة تهريب 150 كيلو قات في جازان Icon تعاطي الإمفيتامين يسبب السكتة القلبية والجلطة الدماغية Icon حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض Icon 489 مليون ريال أرباح “سليمان الحبيب” في الربع الأول Icon حلول خدمات النقل يجب ألا تكون بمعزل عن إدراك البنية الحضرية ومكوناتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
أخبار أمنية
حصاد اليوم
تمت إحالته لجهة الاختصاص

مروج الإمفيتامين والحشيش في محايل عسير بقبضة الأمن

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
مروج الإمفيتامين والحشيش في محايل عسير بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة محايل في منطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الإميفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

وذكر الأمن العام عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
واتساب يطلق ميزة قفل المحادثات برقم سري

واتساب يطلق ميزة قفل المحادثات برقم سري

إبراهيموفيتش يودع ميلان ويحدد ناديه المقبل

إبراهيموفيتش يودع ميلان ويحدد ناديه المقبل

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10...

السعودية اليوم
حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن
مشاهير

حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن

مشاهير
بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس
الرياضة

بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس

الرياضة
الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات
السعودية اليوم

الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات

السعودية اليوم
الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو
آخر الاخبار

الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو

آخر الاخبار
عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة
صحة وطب‎

عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة

صحة وطب‎
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

السعودية اليوم
للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر
السعودية اليوم

للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر

السعودية اليوم