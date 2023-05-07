مروج الإمفيتامين والحشيش في محايل عسير بقبضة الأمن

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة محايل في منطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الإميفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

وذكر الأمن العام عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.