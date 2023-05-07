مروج الإمفيتامين والحشيش في محايل عسير بقبضة الأمن خبيرٌ بلغة الشفاة يكشف ما قاله تشارلز لزوجته يوم التتويج استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة العربية القبض على مواطن حاول تهريب 894 كيلو قات في جازان لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات إحباط محاولة تهريب 150 كيلو قات في جازان تعاطي الإمفيتامين يسبب السكتة القلبية والجلطة الدماغية حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض 489 مليون ريال أرباح “سليمان الحبيب” في الربع الأول حلول خدمات النقل يجب ألا تكون بمعزل عن إدراك البنية الحضرية ومكوناتها
قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة محايل في منطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الإميفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.
وذكر الأمن العام عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.