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تمت إحالتهما لجهة الاختصاص

مروج الشبو بالقصيم ومُهرب القات في جازان بقبضة الأمن

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
مروج الشبو بالقصيم ومُهرب القات في جازان بقبضة الأمن
المواطن - واس

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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة القصيم على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

مروج القات في جازان

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن؛ لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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