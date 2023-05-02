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تمت إحالته إلى النيابة العامة

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت مكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية، لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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