مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن

قبضت مكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية، لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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