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اشترى بندقية حرارية جعلته يرى بوضوح

مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ صباحاً
مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا
المواطن - فريق التحرير

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ابتكر مزارع أمريكي، طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا.

بندقية حرارية

وفي التفاصيل، قام المزارع بشراء بندقية حرارية تجعله يرى بوضوح في الليل.

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وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكن المزارع من رؤية أحد الذئاب يهاجم الخراف ليلًا فكان له بالمرصاد.

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وأظهر الفيديو، ذئب يمسك بعنق أحد الخراف استعدادًا لالتهامه، فقام المزارع بترقب الفرصة المناسبة لاقتناصه بالبندقة الجديدة.

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