مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا

ابتكر مزارع أمريكي، طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا.

بندقية حرارية

وفي التفاصيل، قام المزارع بشراء بندقية حرارية تجعله يرى بوضوح في الليل.

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكن المزارع من رؤية أحد الذئاب يهاجم الخراف ليلًا فكان له بالمرصاد.

وأظهر الفيديو، ذئب يمسك بعنق أحد الخراف استعدادًا لالتهامه، فقام المزارع بترقب الفرصة المناسبة لاقتناصه بالبندقة الجديدة.