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أكد استعدادات موسكو للرد بصواريخ Storm Shadow

مسؤول روسي: صواريخ بريطانيا لأوكرانيا ليست معجزة

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
مسؤول روسي: صواريخ بريطانيا لأوكرانيا ليست معجزة
المواطن - فريق التحرير

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أكد نائب مجلس الدوما دميتري بيليك بأن صواريخ Storm Shadow البريطانية بعيدة المدى ليست معجزة بالنسبة لأوكرانيا، لافتًا إلى أن روسيا لديها ما ترد عليه.

تعزيز قدرات الاستجابة

وأوضح بيليك في تصريحاته لوكالة “نوفوستي” اليوم الخميس، أن الجيش الروسي سيعزز حائط الصد لديه بزيادة قدرات الاستجابة بعيدة المدى، وذلك بعد اقتراح بريطانيا على أوكرانيا صواريخ Storm Shadow بعيدة المدى.

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وأشار إلى أنهم “سيظهرون للعالم أنه لا يوجد أي سلاح نموذجي ضدنا، بما في ذلك لدى الغرب. وفي مواجهة المعركة الحقيقية بالأسلحة الغربية، لا شك أننا سنجد لدينا ما نرد عليه بها. لهذا لن تصبح هذه الصواريخ البريطانية الجديدة سلاحًا معجزة، مهما كانت أوكرانيا تأمل في ذلك”.

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سلاح باهظ الثمن

وأشار إلى أنه “وعلى الرغم من الألم، إلا أننا نتعلم الدروس، ونستخلص النتائج ونصنع سيف النصر الخاص بنا ليس استنادًا إلى النظريات، وإنما من خلال الاشتباكات الحقيقية”.

وقال بيليك: “أنا بعيد كل البعد عن التفكير في أن تكون أوكرانيا قادرة على توجيه ضربة هائلة، هذا سلاح باهظ الثمن، وهو مخصص فقط للتسليم المستهدف”.

ووفقًا لما نقلته شبكة “سي إن إن” نقلا عن مسؤولين غربيين، قدمت بريطانيا لأوكرانيا صواريخ Storm Shadow طويلة المدى، بينما تلقت لندن تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم هذه الصواريخ ضد أهداف داخل روسيا .

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