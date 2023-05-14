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مسؤول يوناني: المعارضة التركية أكثر خطورة علينا من أردوغان

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
مسؤول يوناني: المعارضة التركية أكثر خطورة علينا من أردوغان
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير المالية اليوناني السابق وزعم حزب МЕРА25 البرلماني الحالي، يانيس واروفاكيس، إنه يخشى من وصول المعارضة إلى السلطة في تركيا.

وردًا على سؤال صحفي حول مدى قلقه من نتائج الانتخابات العامة في تركيا وتطور علاقاتها مع اليونان لاحقًا، استذكر فاروفاكيس في مقابلة مع قناة ALPHA تاريخ العلاقات بين البلدين.

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حالة صراع داخلي

وتابع: كانت تركيا في حالة صراع داخلي دائم منذ عقود، أخشى من أن يكون الكماليون أي مناصري السيد كمال أوغلو، أكثر خطورة في حالة فوزهم، يمكننا فقط النظر إلى الماضي ومن كان في الحكومة في عام 1974 ومن كان في الحكومة كل مرة عندما شهدت تركيا نهوضًا كبيرًا للقومية ومعاداة الهيلينية.

مسؤول يوناني المعارضة التركية أكثر خطورة علينا من أردوغان

وأضاف: من جهة أخرى، وهذا لا يتفق مع مصالحنا بأي شكل من الأشكال، فإن الطعن في نتائج الانتخابات سيعني أن من سيفوز في الانتخابات سيزيد التوتر في بحر إيجة من أجل توحيد الجبهة الداخلية.

غزو تركيا لقبرص

وفي عام 1974 غزت تركيا قبرص بعد محاولتها الانضمام إلى اليونانK تم احتلال 37% من أراضي الجزيرة. وتم فيها في عام 1983 الإعلان عن إنشاء الجمهورية التركية لشمال قبرص التي لا تعترف بها إلا تركيا.

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