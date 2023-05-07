مسافرون عراقيون عالقون لـ6 ساعات بمطار تركي

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمسافرين عراقيين، عالقين في مطار صبيحة التركي من تأخر إقلاع طائرتهم إلى العراق.
ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، تذمر المسافرون بسبب تأخر موعد رحلتهم لأكثر من 5 ساعات ونصف عبر شركة (فلاي بغداد).
وتتكرر بين فترة وأخرى شكوى المسافرين من عدم انضباط موعد رحلاتهم على متن الخطوط الجوية العراقية وشركة (فلاي دبي) أو تأخر إقلاع الطائرات.