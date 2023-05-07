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تتكرر بين فترة وأخرى شكوى المسافرين

مسافرون عراقيون عالقون لـ6 ساعات بمطار تركي

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ مساءً
مسافرون عراقيون عالقون لـ6 ساعات بمطار تركي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمسافرين عراقيين، عالقين في مطار صبيحة التركي من تأخر إقلاع طائرتهم إلى العراق.

تأخر موعد الرحلة

ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، تذمر المسافرون بسبب تأخر موعد رحلتهم لأكثر من 5 ساعات ونصف عبر شركة (فلاي بغداد).

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وتتكرر بين فترة وأخرى شكوى المسافرين من عدم انضباط موعد رحلاتهم على متن الخطوط الجوية العراقية وشركة (فلاي دبي) أو تأخر إقلاع الطائرات.

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