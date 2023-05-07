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التأخير بسبب الإجراءات الخاصة بالدولة

مساند ينفي منع استقدام العمالة المنزلية من باكستان

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ صباحاً
مساند ينفي منع استقدام العمالة المنزلية من باكستان
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت منصة مساند الخاصة بخدمات العمالة المنزلية، حقيقة ما تردد بشأن منع استقدام العمالة المنزلية من باكستان.

وأكدت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسار أحد المتابعين، أنه لا توجد أي مشكلة في استقدام العمالة من دولة باكستان، لكن يوجد تأخير في الإجراءات الخاصة بالدولة.

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وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على ضوابط الاستقدام والقدرة المالية المطلوبة لاستخراج التأشيرات، من خلال الدخول على موقع المنصة، داعية للتواصل معها للاستفسار عن أي معلومات.

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