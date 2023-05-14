مساهمات نياكاتي تمنح الاتفاق 12 نقطة

يُقدم النجم الفرنسي يوسف نياكاتي مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق هذا الموسم.

تألق يوسف نياكاتي

وشارك نياكاتي في 20 مباراة في دوري روشن السعودي، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات وقدم تمريرة حاسمة، ليُساهم في حصد 12 نقطة من أصل 24، وكانت جميع مساهماته سببًا في الانتصارات.

وصنع نياكاتي 8 فرص، وقام بـ11 تسديدة على المرمى بدقة 50%، ولديه 105 تمريرات ناجحة بدقة وصلت إلى 65.2%، ودقة التمرير في ساحة المنافس 57.4%، وقام بـ19 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من تألق نياكاتي هجوميًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، إلا أنه لعب دورًا دفاعيًا مميزًا أيضًا، حيث قام بافتكاكين ناجحين بدقة 33.3%، وشتت الكرة مرتين، وقطع الكرة مرة واحدة.

الاتفاق يُلاقي الشباب

على الجانب الآخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الشباب، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.