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بعد اتهامه بالاحتيال

مستثمر ضخم يخسر 10 مليارات دولار في ليلة واحدة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
مستثمر ضخم يخسر 10 مليارات دولار في ليلة واحدة
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت ثروة رجل الأعمال والمستثمر الضخم، كارل إيكان، بأكثر من 10 مليارات دولار، أمس الثلاثاء، بعد أن اتهمته شركة هيندونبورغ  للأبحاث، وهي شركة بيع على المكشوف، باستخدام هيكل اقتصادي يشبه هرم بونزي في شركته الاستثمارية.

تراجع أسهم الشركة

وعلى هذه الخلفية، تراجعت أسهم شركة Icahn Enterprises L.P، بنسبة 20% – وهي أكبر نسبة مسجلة – مما أدى إلى محو 3.1 مليارات دولار من ثروته.

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كما قدمت هيندنبورغ تفاصيل عن قرض الهامش للمستثمر بضمان حصته في الشركة، والتي لم يتم حسابها مسبقاً، وهو ما أدى إلى تبخر 7.3 مليارات دولار أخرى من حساب صافي الثروة.

مستثمر ضخم يخسر 10 مليارات دولار في ليلة واحدة

وبذلك انخفضت ثروة إيكان بنسبة غير مسبوقة بلغت 41% لتصل إلى 14.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر الثروة، مما أدى إلى انخفاضه من المرتبة 58 في قائمة أغنى شخص في العالم إلى المرتبة 119.

وقالت هيندنبورغ إن الشركة، من خلال استثماراتها في الصناديق التي يديرها إيكان والسيطرة على حصص في الأعمال التجارية في قطاعات الطاقة والسيارات والأغذية وغيرها من القطاعات، كانت مبالغة في الاستدانة وتم تداولها بعلاوة كبيرة على صافي قيمة أصولها، كما تساءلت هيندنبورغ أيضاً عن كيفية تقييم الشركة لبعض استثماراتها.

هجمات أخرى

إيكان، البالغ 87 عاماً، هو أحدث ملياردير تستهدفه هيندنبورغ هذا العام بعد الملياردير الهندي غوتام أداني، وجاك دورسي من شركة بلوك، وتسببت في انخفاض ثرواتهما هذا العام بمقدار 58 مليار دولار و500 مليون دولار على التوالي.

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