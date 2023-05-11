مستشار أسري: لا تمارسي مع زوجك دور الأم فهذا الدور لا يلائمك

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“لك مثل الذي عليك بالمعروف”.. مقولة صحيحة وربما نصيحة من ذهب، لو تحققت بين الزوجين لساد الحب والوئام والسعادة مع مرور الأيام.
الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة تحتاج للحكمة والتفاهم وأحياناً قدر من التنازل لتعبر سفينة الحياة الزوجية إلى بر الأيام، مع تلاطم أمواج الحياة، فهي كما قيل “على كدر”، لا تصفو لإنسان وهذا حالها وسنة الله في خلقه، فلا سعادة تدون ولا شقاء أو تعب يدوم، ولكنها الحياة بين هذا وذاك تارة وتارة أخرى.
وفي هذا السياق همس المستشار الأسري د. عبدالله السلمان في أذن كل زوجة ناصحاً الزوجات بعدم ممارسة دور الأم مع الزوج.
وقال السلمان في تغريدة عبر “تويتر”: “لا تمارسي مع زوجك دور الأم فسيتسبب ذلك في إنهاكك عاطفياً وإجهادك نفسياً، وقد يعتاد هو منك على هذا الدور الذي لا يلائمك”.
وأضاف السلمان “لكن عامليه باحترام وتوقير وتقدير وحب وحنان، فأنت شريكة حياته وأحنُّ أصدقائه، ولك مثل الذي عليك بالمعروف”.