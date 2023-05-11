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أنت شريكة حياته وأحنُّ أصدقائه ولك مثل الذي عليك بالمعروف

مستشار أسري: لا تمارسي مع زوجك دور الأم فهذا الدور لا يلائمك

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
مستشار أسري: لا تمارسي مع زوجك دور الأم فهذا الدور لا يلائمك
المواطن - فريق التحرير

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وقال السلمان في تغريدة عبر “تويتر”: “لا تمارسي مع زوجك دور الأم فسيتسبب ذلك في إنهاكك عاطفياً وإجهادك نفسياً، وقد يعتاد هو منك على هذا الدور الذي لا يلائمك”.

وأضاف السلمان “لكن عامليه باحترام وتوقير وتقدير وحب وحنان، فأنت شريكة حياته وأحنُّ أصدقائه، ولك مثل الذي عليك بالمعروف”.

 

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